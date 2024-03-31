Terk edilmiş köyde tek oy: Kütahya'daki yalnız vatandaş sandığa gitti Kalfalar köyünde tek başına yaşayan İbrahim Elaslan, tercihini sandığa yansıttı. Elaslan, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.

AA

31 Mart yerel seçimlerine damga vuran yerlerden biri de Kütahya'nın Emet ilçesindeki köy oldu.

İlçeye bağlı Kalfalar köyünde tek başına yaşayan İbrahim Elaslan, oyunu yakındaki başka bir köyde kullandı.

Örencik köyüne geçen 87 yaşındaki Elaslan'ın yalnız yaşadığı köyde yeterli seçmen sayısı olmamasından dolayı sandık kurulmadı.

3 kilometre uzaklıktaki köyde oy kullandı

Bu nedenle Elaslan, yakındaki Örencik köyündeki okulda kurulan sandığa giderek oyunu kullandı.

İbrahim Elaslan, yaşadığı Kalfalar köyünde sandık kurulmamasından dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Örencik köyüne geldiğini söyledi.

"Vatandaşlık görevimi yerine getirdim"

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Elaslan, "Örencik'e gelerek oyumu kullanıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim." ifadesini kullandı.

Kalfalar köyü, 1970 yılında Gediz'de meydana gelen depremin ardından göç vermesi nedeniyle boşalmıştı.

Köy sakinlerinin bir kısmı yakındaki Örencik köyünde yapılan deprem evlerine yerleşti, kalan kısmı da zamanla başka yerlere göç etti.

Sadece İbrahim Elaslan'ın ikamet ettiği için seçimlerde sandık kurulmayan köy, 2019 yılında Örencik köyüne kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)