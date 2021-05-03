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    Tokat 7 kez sallandı

    Tokat’ın Niksar ilçesinde gün içerisinde 1.3 ile 3 büyüklüğü arasında 7 sarsıntı meydana geldi.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 07:11
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 08:56
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    Tokat 7 kez sallandı

    Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde 05.19 saatlerinde 1.9 ile 1.3 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi.

    Aynı köy saat 08.37’de 1.7 ile saat 12.20’de 2.9 büyüklüğünde sallandı.

    ART ARDA SARSINTILAR

    Saat 17.17’de ise Gözpınar köyünde 2.1 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Günlüce köyünde saat 17.22’de 5. kez meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 2.2 olarak ölçüldü.

    Kümpet köyünde ise saat 18.07’de 3 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

    HAFİF DEPREMLER ENDİŞE YARATTI

    Niksar’da art arda yaşanan çok hafif depremler endişeye neden oldu.

    Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Merkez üssü Niksar’ımıza bağlı Kümbetli köyü olan ve 3 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden korusun, bizleri her türlü afet ve felaketlerden muhafaza eylesin.” ifadelerine yer verdi.

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