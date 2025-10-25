Abone ol: Google News

Tokat'ta ambulans ile cip çarpıştı: 3 sağlık personeli yaralandı

Tokat'ta vakaya giderken kavşakta cip ile çarpışarak devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 23:21
  • Tokat'ta ambulans, ciple çarpışarak devrildi.
  • Kazada 3 sağlık personeli hafif yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta çevre yolu üzeri Turhal kavşağında  vakaya giden Z.K. yönetimindeki ambulans, kavşakta yeşil ışıkta geçen A.Ş.'nin kullandığı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarak devrildi.

3 YARALI

Kazada ambulans sürücüsü ile 2 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

