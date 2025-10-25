Tokat'ta ambulans ile cip çarpıştı: 3 sağlık personeli yaralandı

- Tokat'ta ambulans, ciple çarpışarak devrildi.
- Kazada 3 sağlık personeli hafif yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ta çevre yolu üzeri Turhal kavşağında vakaya giden Z.K. yönetimindeki ambulans, kavşakta yeşil ışıkta geçen A.Ş.'nin kullandığı ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarak devrildi.
3 YARALI
Kazada ambulans sürücüsü ile 2 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.