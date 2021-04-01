Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin çarptığı metal elektrik direği iki parçaya ayrılırken, yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesi Ulaş köyü yakınlarında meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Cihan Yakar yönetimindeki cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürcüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

CİP HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmayla demir elektrik direği iki parça olurken, cip de hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü Yakar, sağlık görevlilerince yapılan müdahakenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Tokat'ta cipin çarptığı elektrik direği ikiye bölündü VİDEO

















