Tokat'ta deprem korkuttu: Cuma namazı açık havada kılındı Sulusaray ilçesinde ikinci kez hissedilen düzeyde yaşanan artçı deprem nedeniyle bugün vatandaşlar, camide cuma namazı kılmak yerine halı sahada kıldı.

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AA

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün deprem yaşandı.

AFAD'ın açıkladığı depremin büyüklüğü 5.6.

Artçılar sürüyor

Afet çevredeki birçok ilde hissedildi. AFAD, deprem nedeniyle hasar gören binalara vatandaşların girmemesi konusunda uyarı yaptı.

Ardından Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanırken, artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor.

Bazı ev ve yapılarda hasar meydana gelirken can kaybı olmaması ise sevindirdi.

Camiye giremediler

Vatandaşlar korku içinde geceyi geçirirken bugün de bölgede cuma namazı açık havada kılındı.

Halı sahada namaz kıldılar

İlçede cuma selasının okunmasının ardından vatandaşlar, Sulusaray Merkez Camii'nin yanındaki halı sahada da cuma namazı kıldı.

Namaz sırasında artçı oldu

Okul bahçesi ve açık alanlara da kilim, hasır ve seccade serildi. Cuma namazı hutbesi sonrasında ise şükür duası yapıldı.

Bu arada cuma namazı sırasında ilçede 3.0 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)