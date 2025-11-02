Tokat'ta ehliyetsiz sürücü araçla gölete düştü

- Tokat'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücü K.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobille gölete düştü.
- Kendi imkânlarıyla sudan çıkan sürücü hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
- Kazada otomobilde maddi hasar oluştu.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde feci kaza...
A.B. arkadaşlarıyla birlikte babasının adına kayıtlı otomobille balık tutmak için Kelkit Çayı'na gitti. A.B.‘nin arkadaşı K. G. direksiyona geçti.
GÖLETE UÇTU
Çakıllı yolda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden K.G.‘nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki gölete düştü.
Kazada ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü K.G. kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başardı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan genç Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.