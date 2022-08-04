Tokat’ta eski nişanlısını öldürmek için silahını aldığı polis, açığa alındı

Eski nişanlısını vurup ölümüne neden olan Fatma Güngör’ün cinayet silahını, polis memuru İ.Ö.’nün evinden gizlice aldığı belirlendi. Silahı Güngör’ün eline geçen İ.Ö., açığa alındı.

Tokat’ta, Çeçenistan Caddesi Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında 2 Ağustos’ta Fatma Güngör (26) isimli kadın, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın (27) işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne geldi.

Yıldız'ı kız arkadaşı E.D. (25) ile gören Fatma Güngör, yanındaki silahla Yıldız’ı vurarak öldürdü, E.D.'yi ise yaraladı.

Gözaltına alınan Fatma Güngör, hem emniyette hem de mahkemede susma hakkını kullandı.

İşlemleri tamamlanan Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olayda kullanılan silah, polis memuru İ.Ö.'ye ait çıktı.

Silahı çantaya atıp evden ayrıldı

DHA’nın haberine göre; Güngör'ün, olay günü bir arkadaşı ile birlikte polis memuru İ.Ö.'nün evine kahvaltıya gittiği, dolabın içinde saklanan silahı alıp çantasına attıktan sonra, "Annemden telefon geldi, acil gitmem gerekiyor." diyerek evden ayrıldığı belirlendi.

Yere düşmüş 3 mermi bulundu

Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 boş kovanın yanı sıra 3 mermi bulundu. Fatma Güngör'ün, her atış sonrasında mermiyi tekrar namluya sürmeye çalıştığı, 3 merminin de bu sırada tabancadan çıkıp yere düştüğü belirtildi.

Polis memuru açığa alında

Bu arada, Tokat Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.Ö., hakkında açılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Öldürülen Ahmet Batuhan Yıldız'ın kız arkadaşı E.D.'nin ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.