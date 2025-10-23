Tokat'ta fuhuş çetesi çökertildi: 5 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine başlattıkları 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu şüphelilere yönelik kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

8 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI

Operasyonda 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçlamasıyla N.Ö., H.K., Z.G.K., H.D., Y.S.A., B.B.A., K.G. ve D.A. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A., Y.S.A., H.D., N.K. ve K.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.