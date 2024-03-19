Tokat'ta kesilen ağaç yola düştü, kazadan son anda kurtuldular Tokat'ta bir vatandaş eski Turhal yolunda aracıyla ilerlediği sırada yola ağaç düştü. O anlar araç kamerası tarafından görüntülendi.

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İHA

Tokat’ta eski Turhal yolunda seyahat eden 37 yaşındaki Bilal ve kızı İpek Ergin, Emirseyit Beldesi yakınlarında beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Ergin kendi aracıyla bahçesine doğru ilerlerken bir evin bahçesinin yanından geçtiği esnada aniden bir ağaç yola devrildi.

Önlem alınmadan kesilen ağaç, kaza yaptırıyordu

O an kıl payıyla faciadan kurtulan Bilal Ergin, yaşadığı şokla birlikte ne olduğunu anlamakta güçlük çekti. Olayın gerçeğini öğrendiğinde ise hayrete düştü.

Ev sahipleri tarafından kesimi yapılan ağacın, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan kesilmesi sonucu yola devrildiği ortaya çıktı.

Bilal Ergin, bu duruma tepki göstererek kesim sırasında alınması gereken önlemlerin ihmal edilmesinden dolayı büyük bir şok yaşadı.

O anlar, Ergin'in aracının kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kayıtta, ağacın düşme anında o bölgeden geçen başka bir vatandaşın da kıl payıyla faciadan kurtulduğu görüldü.

"Ne olduğunu anlayamadık"

Yaşadığı olaydan kıl payı kurtulduğunu söyleyen Bilal Ergin,

Dün böyle talihsiz bir olay yaşadık. İpek kızımla birlikte bahçemize gidiyorduk. Allah'tan hızımız yavaştı. Bir iki saniye geç kalsaydık belki de ağaç üstümüze düşecekti. Oradaki insanlara da bir tepki gösterdik. Fakat pek umursamadılar. Yani böyle bir şey kimsenin başına gelsin istemiyoruz. Bu gibi durumlar için daha tedbirli olunması lazım. Orada ağaç kesiyorlardı. Ağaç yola düştü. O esnada kızım da arabadaydı ve çok korktu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Yol kapatılmamıştı. Jandarmanın muhtemelen bilgisi de yoktu. Bu gibi durumlar için yolun kesilmesi gerekiyor. Fakat böyle bir şey olmamıştı. Eski Turhal Yolu Emirseyit’e 2 kilometre kala oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Şok olduk, şoktaydık. Ben yan taraftan devam ettim. Hatta oradaki insanlara da tepki gösterdim. İnsanların hayatını tehlikeye attıklarını söyledim. Fakat pek umursamadılar.

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)