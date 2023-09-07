Tokat'ta kız çocuğunu taciz eden şahıstan kan donduran savunma! 9 yaşındaki kız çocuğunu 3 yıl boyunca cinsel içerikli görüntüler izletip ardından da taciz eden Onur K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Onur K., "Suç olduğunu bilmiyordum, cezaevine girmek istemiyorum" dedi.

DHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Çevresu köyünde yaşayan A.K.'nin annesi F.K. ve babası M.K. kızları 3 yaşındayken boşandı, çocuğun velayeti babaya verildi.

Cinsel içerikli görüntüler izletti ardından istismar etti

İddiaya göre, babası ve babaannesiyle köyde yaşayan A.K.'ye komşuları Onur K., 3 yıldır cinsel içerikli görüntüler izletti ve daha sonra çocuğu istismar etmeye başladı.

Yaz aylarında kısa süreliğine annesinin yanında kalan A.K., durumu, tatil için gittikleri Bursa'da arkadaşlarına anlattı.

Anne şikayetçi oldu

Annesi, kızının yaşadıklarını diğer çocukların ailelerinden öğrenince, Erbaa'ya dönüp şikayetçi oldu.

Cezaevine gönderildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı soruşturmada şüpheli yakalandı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan adliyeye sevk edilen Onur K., 28 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. A.K. annesine teslim edildi.

Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülüp, aile görüşmecileri eşliğinde ifadesi alınan A.K., ilk istismarın 6 yaşındayken başladığını, Onur K.'nin kendisine cinsel içerikli görüntüler izlettiğini, daha sonra da istismar ettiğini anlattı.

Kız çocuğunu tehdit etti

A.K., yaşadıklarını Bursa'daki arkadaşına anlattığını, Onur K.'nin tehdit ettiğini, bu sebeple de durumu kimseye söyleyemediğini ifade etti.

Kız ayrıca, babasına teslim edilmek istemediğini, bu durumun yeniden yaşanabileceğini söyledi.

"Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım"

Onur K. ise ifadesinde şu cümleleri aktardı;

3 yıl önce başlamak kaydıyla ara sıra cinsel içerikli görüntüler izleterek 'Bunlardan yapalım mı?' diye soruyordum. Kabul ettiği zamanlarda ilişkiye giriyordum. Kaç kez ilişkiye girdiğimizin sayısını hatırlamıyorum. Ona da 'Hiç kimseye söyleme beni hapse atarlar' diyordum. Babası bu durumu öğrenmiş, 2 gün önce bana vurdu. Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım, cezaevine girmek istemiyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)