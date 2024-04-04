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Tokat'ta takla atan takside yolcu olan yaşlı kadın yaralandı

Tokat'ta takla atan takside yolcu olan yaşlı kadın yaralandı Yokuş aşağı indiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan aracın içinde yolcu olarak bulunan yaşlı kadın yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.