Tokat'ta takla atan takside yolcu olan yaşlı kadın yaralandı
İHA

Tokat'ta trafik kazasında ölümden döndüler

Niksar ilçesi Kültür Mahallesi Yunusemre Caddesi’nde İ.Y. idaresindeki taksi şoförü yokuş aşağı indiği sırasda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle takla attı.

Takla atan araçta yaralandı

Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan H.G. (75) adlı yaşlı kadın ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Yaralanan yolcu olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)