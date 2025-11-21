Abone ol: Google News

Tokat'ta tavuk dürüm hastanelik etti: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta bulunan bir lisede eğitim gören 5 öğrenci, sipariş verdikleri tavuk dürümü yedikten sonra rahatsızlandı. Öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 21.11.2025 16:33
  • Tokat'ta Zübeyde Anadolu Lisesi'nde 5 öğrenci, yedikleri tavuk dürüm sonrası rahatsızlandı.
  • Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumu iyi.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve işletmeden numune alındı.

Tokat Zübeyde Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Z.U., E.İ., A.K., M.A. ve B.C., kent merkezindeki bir işletmeden tavuk dürüm sipariş verdi.

Öğrenciler yemekleri tükettikten sonra rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR 

Öğrencilerin durumunun kötüleşmesi üzerine 5 öğrenci, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI 

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken işletmeden numune alındığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı öğrenildi.

