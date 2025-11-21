Tokat'ta tavuk dürüm hastanelik etti: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

- Tokat'ta Zübeyde Anadolu Lisesi'nde 5 öğrenci, yedikleri tavuk dürüm sonrası rahatsızlandı.
- Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumu iyi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve işletmeden numune alındı.
Tokat Zübeyde Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Z.U., E.İ., A.K., M.A. ve B.C., kent merkezindeki bir işletmeden tavuk dürüm sipariş verdi.
Öğrenciler yemekleri tükettikten sonra rahatsızlandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Öğrencilerin durumunun kötüleşmesi üzerine 5 öğrenci, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken işletmeden numune alındığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı öğrenildi.