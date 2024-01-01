Tokat'ta üzerine tekerlek düşen kişi hayatını kaybetti Tokat'ta traktörün römorkunda bulunan tekerlek üzerine düşen şahıs yaşamını yitirdi.

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İHA

Tokat-Turhal karayolu Yeniyurt Mahallesi Zekai Gümüş Caddesi üzerinde 60 HV 471 plakalı traktör sürücüsü R.Ö’nün yanında bulunan Kadir Cankurt’un üstüne, römorkta bulunan çuvalların üzerindeki tekerlek düştü.

Hastanede kurtarılamadı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cankurt, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cankurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)