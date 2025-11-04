Tokat'ta yanlışlıkla amcasını vurdu

- Tokat'ta M.G., köydeki gençlerle tartışıp kavgaya karıştı.
- Araya girmeye çalışan amca Cuma Giden, yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetti.
- M.G. kısa sürede gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat Kemalpaşa köyünde yaşayan M.G., köyde yaşayan gençlerle tartıştı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavganın ardından evinden tüfek alan M.G., kavga ettiği şahısların yanına gitmek istedi.
AĞIR YARALANDI
Bu sırada yeğeninin tüfekle dışarı çıktığını gören amca Cuma Giden, araya girmek istedi. Amca ve yeğen arasında yaşanan arbedede tüfek ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmaların omuz bölgesine isabet ettiği Cuma Giden, ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Yaralı halde Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cuma Giden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
Olayın ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma sonucu şüpheli M.G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan alkol testinde 0,81 promil alkollü olduğu tespit edilen zanlının evinde, eklentilerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ile evin karşı bahçesinde 9 milimetre çapında tabanca mermisi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.