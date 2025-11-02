Tokat'ta yaşlı çifti dolandıran sahte polisler yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşlı çift, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.

Dolandırıcılar, "Adınız terör olaylarına karıştı" diyerek kandırdıkları Yeter Günal (68) ve eşi Seyit Sami Günal'ın yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası, bin 500 euro nakit parası ve 645 bin 265 lirasını havale yoluyla alarak kayıplara karıştı.

ANTALYA'DA YAKALANDILAR

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda şüpheliler C.G. (37) ve K.E. (28), Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ele geçirilen suç eşyalarıyla birlikte Niksar'a getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.