Tokat'taki kına gecesinde maganda kurşunu can aldı

Köyde gerçekleştirilen kına gecesi sırasında havaya ateş etmek isteyen magandanın kurşunu, 2 çocuk babasına isabet etti. Genç adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Büyükbağlar köyündeki kına gecesi kanlı bitti.

Saar 23.00 sularında köyde açık alanda yapılan kına gecesine katılan evli, 2 çocuk babası Mehmet Koşar (29), M.U. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu karın bölgesine isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

2 çocuk babası hayatını kaybetti

Mehmet Koşar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyata alındı.

Koşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koşar'ın ölüm haberine alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı

Olay sonrası Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kına gecesine katılan M.U.'yu yakalayıp gözaltına aldı.

"Havaya ateş ederken kazayla vurdum"

Suç aleti tabancaya da el konuldu. M.U., jandarmada alınan ilk ifadesinde havaya ateş etmeye çalışırken kaza ile Mehmet Koşar’ı vurduğunu söylediği öğrenildi.