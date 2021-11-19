Çiftçilik yapan Şenel Yıldız yasadığı olayı, "Ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak, pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık" sözleriyle anlattı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 41 yaşındaki Şenel Yıldız, ahıra giderken ayı ile karşılaştı.

2 çocuk babası Yıldız, akşam saatlerinde karşılaştığı ayının saldırması sonucu neye uğradığını şaşırdı.

Kendisini saldırıdan kurtarmak için büyük çaba sarf eden Şenel Yıldız, kolları ve bacaklarından yaralandı.

Yıldız'ın imdadına ise feryadını duyan köylüler yetişti. Köylüler tarafından kurtarılan çiftçi, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Yıldız, ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat'ta ayı saldırısına uğradı, güreşerek kurtuldu ViDEO

"AYI İLE GÜREŞTİM"

Ayının ısırması ve pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan şahsa dikiş atıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, yaşadığı olayı anlattı. Elma ağaçlarının olduğu bahçeye çıktığında ayı ile karşılaştığını belirten Yıldız, “Bahçeden bir hışırtı geldi, döndüğümde ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık.

Yer meyilli olduğu için ayıyı kaldırıp atınca, ayı çekip gitti. Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum. Çünkü ayı bayağı büyüktü.” dedi.

"O BENİ BEN ONU BIRAKMADIM"

Ayıların yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine kadar indiğini belirten Yıldız, “Ayılar bu aylarda ağaçlardan dökülen meyvelere geliyor.

O nedenle bahçede bir anda karşılaştık. Bacağımı bırakmadı, ben onu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış.” diye konuştu.