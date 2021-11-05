Dünkü polis sorgusunda ifade vermeyi reddeden Fatih Aydın, bu sabah İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Çiftlik Bank davasının baş sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirilmişti.

Uçaktan iner inmez gözaltına alınan Fatih Aydın'a İstanbul barosu tarafından avukat görevlendirilirken, dün öğle saatlerinde sorgusu başlamıştı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Ancak Aydın sorgu sırasında "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim" ifadesini kullanmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın'ın, emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, daha sonra Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Aydın’ın, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alınmaya başladı.

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, adliyede ViDEO

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank dolandırıcılığı iddiasına ilişkin 3 farklı iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamelerde toplamda 4 bin 449 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Açılan davalarda kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi sanık sıfatıyla yer aldı.

83 BİN YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamelerde söz konusu 18 sanığın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 25 bin 39 yıldan 83 bin 446'şar yıla kadar cezalandırılması isteniyor.

Söz konusu 3 dava Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ederken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 yeni mağdurun çıkması üzerine Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında yeni bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.