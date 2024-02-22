Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonu: 265 kişi dolandıran 10 şahıs tutuklandı
AA

Dolandırıcılarla mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Ekipler, vatandaşları dolandırarak mağdur eden dolandırıcılara göz açtırmazken, düzenledikleri operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.

265 kişi tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, 265 kişiyi dolandırdıkları tespit etti.

15 kişi gözaltına alındı

Şüphelilere yönelik Trabzon merkezli Mersin, Gaziantep ve Batman'da 14 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

10 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)