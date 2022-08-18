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Trabzon'da birkaç gün önce evlenen çifti kaza ayırdı

Trabzon'da birkaç gün önce evlenen çifti kaza ayırdı

Eşi ve kayınvalidesi ile ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu esnada yaşanan korkunç kazada 4 gün önce evlendiği öğrenilen şoför hayatını kaybederken eşi tedavi altına alındı.