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    Trabzon'da birkaç gün önce evlenen çifti kaza ayırdı

    Eşi ve kayınvalidesi ile ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu esnada yaşanan korkunç kazada 4 gün önce evlendiği öğrenilen şoför hayatını kaybederken eşi tedavi altına alındı.
    • 18.08.2022 - 09:18
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    Trabzon'da birkaç gün önce evlenen çifti kaza ayırdı

    Trabzon'da yürek burkan bir trafik kazası yaşandı.

    Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde ilerleyen ve 33 yaşındaki Mesut Kuru'nun şoförlüğünü yaptığı 61 EK 903 plakalı araç, kontrolden çıktı.

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti hafif ticari araç savrularak devrildi.

    Şoför olay yerinde can verdi

    Yaşanan korkunç kazada, 4 gün önce dünyaevine giren Mesut Kuru, olay anında hayatını kaybetti.

    Eşi tedavi altında

    Aynı araç içerisinde bulunarak yaralanan eşi Nuray ile annesi Havva Kuru (59) ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Evliliklerinin üzerinden 4 gün geçti

    Mesut ve Nuray Kuru çiftinin, geçen cumartesi Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde düzenlenen düğünle evlenmişti.

    Trabzon da birkaç gün önce evlenen çifti kaza ayırdı #1

    Trabzon da birkaç gün önce evlenen çifti kaza ayırdı #2

    Trabzon da birkaç gün önce evlenen çifti kaza ayırdı #3


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