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- Trabzon'da birkaç gün önce evlenen çifti kaza ayırdı
Trabzon'da birkaç gün önce evlenen çifti kaza ayırdı
Eşi ve kayınvalidesi ile ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu esnada yaşanan korkunç kazada 4 gün önce evlendiği öğrenilen şoför hayatını kaybederken eşi tedavi altına alındı.
- 18.08.2022 - 09:18
Trabzon'da yürek burkan bir trafik kazası yaşandı.
Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde ilerleyen ve 33 yaşındaki Mesut Kuru'nun şoförlüğünü yaptığı 61 EK 903 plakalı araç, kontrolden çıktı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti hafif ticari araç savrularak devrildi.
Şoför olay yerinde can verdi
Yaşanan korkunç kazada, 4 gün önce dünyaevine giren Mesut Kuru, olay anında hayatını kaybetti.
Eşi tedavi altında
Aynı araç içerisinde bulunarak yaralanan eşi Nuray ile annesi Havva Kuru (59) ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Evliliklerinin üzerinden 4 gün geçti
Mesut ve Nuray Kuru çiftinin, geçen cumartesi Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde düzenlenen düğünle evlenmişti.