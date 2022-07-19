Trabzon'da gasbedilen taksici başka araca asılarak kurtuldu

Sabaha karşı aracına aldığı müşterileri tarafından bıçak çekilip para istenen şoför, hafif ticari aracın kaputuna asılarak kendini kurtardı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 15 Temmuz gecesi yaşanan olayda, taksi şoförü korkulu anlar yaşadı.

Sürmene-Araklı kara yolunun Yemişli mevkisinde ilerleyen taksici İbrahim Çağlar, tanımadığı 2 müşteriyi aracına alıp yola devam etti.

Bıçak çekip şoförü gasbettiler

Taksinin ön ve arka koltuğuna oturan 2 kişi, bir süre sonra bıçak ve tabanca çekerek Çağlar'ın parasını gasbetmeye çalıştı.Tehdit karşısında şoke olan Çağlar, aracını sağa çekerek durdurdu.

Şüphelileri ikna etmeye çalışan Çağlar, bir anlık dalgınlıktan faydalanıp kaçtı.

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Başka aracın kaputuna asılarak kurtuldu

Sahil yoluna çıkan Çağlar, yavaşlayan bir hafif ticari aracın ön kaputuna eli ile asıldı. Kaputa tutunup, 300 metre giden Çağlar, kendi taksisi ile peşine düşen şüphelilerden kurtuldu. İbrahim Çağlar, daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Taksi 5 kilometre uzaklıkta bulundu

Çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, taksiyi olayın yaşandığı bölgeden 5 kilometre uzaktaki bir apartman önünde terk edilmiş halde buldu. Taksiden parmak izi alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Taksi de sahibine teslim edildi.

"Gelen aracın kaputuna tutunup 300 metre gittik"

İbrahim Çağlar, taksiye binen 2 kişinin anormal hareketlerini fark ettiğini belirterek,"Aniden bir yerlerinden bıçak ve silah çıktı. 'Sağa çek, paralar nerede' dediler. Bıçak elindeydi, her an sokacakmış gibiydi. Elinde silahı olan daha temkinliydi. Durdum, biraz lafa tuttum, o sırada yola atladım. Kendimi diğer araçların önüne attım. Birinin kapısını tuttum, kapı kolu elimde kaldı; durmadı. Gelen bir aracın kaputuna tutunup, 300 metre gittik. O kişi de şaşırdı, derdimi anlattım. 'Gasbediliyorum' dedim. O da panikledi; taksimi alanların peşimize düştüğünü gördüm. Daha da hızlanıp, karakolun önüne kadar beni götürdü" dedi.

"Başıma her şey gelebilirdi"

Çok korktuğunu söyleyen ve tutunduğu aracın sürücüsüne teşekkür eden Çağlar, "Onun sayesinde hayatımızı kurtardık. Her şey başıma gelebilirdi. Memur beyler ilgilendi, Olayı anlattım. Aracı, Sürmene'de terk edilmiş halde buldular. Kimsenin başına böyle bir şey gelsin istemeyiz. Çok korktum. Bu çağda böyle şeylerin yaşanması üzücü. Allah, ıslah eylesin. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Umarız böyle şeyleri hiç yaşamayız "diye konuştu.