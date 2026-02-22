Trabzon'da iki ayrı mahallede korkutan yangın

Trabzon Sürmene'de korkutan anlar...

Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu ve Orta mahallelerinde, gece saatlerinde yangın çıktı.

Soğuksu Mahallesi’nde iki katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sararken Orta Mahalle'de, bir odunlukta yangın çıktı.

YANAN YERLER KULLANILAMAZ HALDE

İhbarla adreslere jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatılırken ev ile odunluk, kullanılamaz hale geldi.