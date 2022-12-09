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Trabzon’da jigolo olmak isteyince dolandırıldı

Trabzon’da jigolo olmak isteyince dolandırıldı

Sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu, verilen hesap numarasına 74 bin lira yatırdı. Dolandırıldığı anlayan 57 yaşındaki adam, şikayetçi oldu.