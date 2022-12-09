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- Trabzon’da jigolo olmak isteyince dolandırıldı
Trabzon’da jigolo olmak isteyince dolandırıldı
Sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu, verilen hesap numarasına 74 bin lira yatırdı. Dolandırıldığı anlayan 57 yaşındaki adam, şikayetçi oldu.
- 09.12.2022 - 10:47
- Güncelleme : 09.12.2022 - 10:59
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki M.K., iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu.
Akabinde M.K.’nin telefonu çaldı.
Dolandırıcıların hesabına 75 bin lira yatırdı
Dolandırıldığını anlamayan M.K., internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için istediği 74 bin lirayı verilen banka hesabında yatırdı.
Parayı yatırdıktan sonra iletişimi kesilen M.K., durumdan şüphelendi ve Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.
Şikayetçi oldu
Dolandırıldığını söyleyen M.K., jigolo sitesi için şikayette bulundu.
İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.