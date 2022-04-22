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Trabzon'da koca dehşeti: Kafasından vurarak öldürdü
- 22.04.2022 - 00:28
- Güncelleme : 22.04.2022 - 00:38
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayeva (38) ile buluştu.
Kafasından vurarak öldürdü
Çiftin tartışması sırasında Elvin Umayev, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.
Parkta yaşanılan olay, kameralara yansıdı
İHA'nın haberine göre, Elvin Umayev’in 10 yıl önce uyuşturucu suçundan ülkesi Azerbaycan'da cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olay anı park içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde Umayev, birden oturduğu sandalyeden sinirli bir şekilde kalkarak eşinin kafasına dayadığı silahı ateşliyor. Azeri koca daha sonra bir süre parkta dolaşıyor.
Trabzon'da koca dehşeti: Kafasından vurarak öldürdü VİDEO