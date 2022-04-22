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Trabzon'da koca dehşeti: Kafasından vurarak öldürdü

Trabzon'da koca dehşeti: Kafasından vurarak öldürdü

Trabzon'da Azeri uyruklu bir kişi, boşanmak üzere olduğu kendisi gibi Azeri uyruklu olan eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Dehşet saçan koca, teslim oldu.