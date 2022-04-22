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    Trabzon'da koca dehşeti: Kafasından vurarak öldürdü

    Trabzon'da Azeri uyruklu bir kişi, boşanmak üzere olduğu kendisi gibi Azeri uyruklu olan eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Dehşet saçan koca, teslim oldu.
    • 22.04.2022 - 00:28
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 00:38
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    Trabzon'da koca dehşeti: Kafasından vurarak öldürdü

    Trabzon'un Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayeva (38) ile buluştu.

    Kafasından vurarak öldürdü

    Çiftin tartışması sırasında Elvin Umayev, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

    Parkta yaşanılan olay, kameralara yansıdı

    İHA'nın haberine göre, Elvin Umayev’in 10 yıl önce uyuşturucu suçundan ülkesi Azerbaycan'da cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olay anı park içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde Umayev, birden oturduğu sandalyeden sinirli bir şekilde kalkarak eşinin kafasına dayadığı silahı ateşliyor. Azeri koca daha sonra bir süre parkta dolaşıyor.

    Trabzon'da koca dehşeti: Kafasından vurarak öldürdü VİDEO

    Trabzon da koca dehşeti: Kafasından vurarak öldürdü #1

    Trabzon da koca dehşeti: Kafasından vurarak öldürdü #2

    Trabzon da koca dehşeti: Kafasından vurarak öldürdü #3


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