Trabzon'da köpeğin saldırdığı çocuk evde 'Bana köpek saldırıyor' diyor

Darıca plajında Belçika kurdu bir köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun babası Orhan Dikmen, "Çocuk psikolojik olarak şu an iyi değil. Evde devamlı 'Baba bana köpek saldırıyor.' diyor" dedi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'ndeki plaja ailesiyle birlikte gelen 9 yaşındaki Serkan Faruk Dikmen'e denize girdiği sırada Belçika kurdu cinsi köpek saldırdı.

Köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, kalça kısmından ısırıldı.



Çevredeki vatandaşlar yaralının yardıma koşarak çocuğu köpekten güçlükle kurtardı.

Yaralı çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsüne, ardından da Kaşüstü Kampüsüne sevk edildi.

Şüpheli serbest bıraklıldı

Kalçasına 6 dikiş atılan Serkan Faruk Dikmen taburcu edildi. Olayın ardından Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince köpeğin sahibi M.A. yakalanırken, kişi hakkında 'taksirle yaralama' suçundan işlem başlatıldı.

Çocuğun babası: Şikayetçi olacağız

İfadesinin ardından M.A. serbest bırakılırken, Serkan Faruk Dikmen’in babası Orhan Dikmen çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek, olayla ilgili şikayetçi olacağını söyledi.

Köpeğe top atıp yakala komutu verildikten sonra olayın gerçekleştiği iddia edildi

Denize giren çocuğunu arkadan gelen köpeğin ısırdığını belirten Orhan Dikmen, "Çocuğu annesiyle birlikte denize bıraktım. Denizde saat 15.00 gibi atıştırmalık bir şeyler yedikten sonra annesini bırakıp denize oynamaya gitti. Denizde, kamera kayıtlarında görüldüğü üzere denize giriyor, köpek arkadan saldırarak çocuğu kalça tarafından ısırıyor.

Kalça kısmına 6 tane dikiş atıldı. Hastanede doktorun bize söylediği hayvan ısırıklarında kesinlikle dikiş kullanmadıklarını, çünkü içeride enfeksiyon yapacak olduğunu, çaresiz kaldığı için dikmiş olduğunu söyledi.

Olayın görgü tanıklarından orada olanlar, çocuğu kurtarmak için yardımcı olanlar da köpek sahibinin köpeğe top atıp yakala komutu vermesinden bu olayın gerçekleşmiş olduğunu söylüyorlar. Zaten kamera kayıtlarında adamın köpeğe yakala komutu vererek elini uzatmış olduğu da açık bir şekilde görünüyor." dedi.





Çocuk evde sürekli "Bana köpek saldırıyor" diyor

Olayla ilgili şikayette bulunacaklarını kaydeden baba Dikmen, "Şikayetçi olacağız. Dolayısıyla hastane süremiz oldu. Çocuk psikolojik olarak şu an iyi değil. Evde devamlı 'Baba bana köpek saldırıyor.' diyor.

İki buçuk yaşında bezden çıkmış çocuk ilk defa altını ıslattı. Çocuk için zor bir süreç, bizim için zor bir süreç. Hayvan hakları olduğu zaman herkes ayağa kalkıyor, bu dakikaya kadar benim yanıma gelen ilk sizlersiniz.

İnşallah sesim duyulur, başka aileler acı çekmez. Toplu alanlarda, çocukların olduğu yerlerde köpek denize girebiliyor mu? Onu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Trabzon’da ilk olay bu. İnşallah başka ailelerin başına gelmez." diye konuştu.

"Bizi psikolojik olarak zor günler bekliyor"

İHA'nın haberine göre; çocuğunun olayın etkisiyle uyku uyuyamadığını ifade eden Dikmen, "Çocuk uyku uyumuyor. Devamlı 'Köpek bana saldırdı.' diyor. Uykusunda kendini atıyor. Şu an çocuk açısından sıkıntılı bir süreç var.

Doktora getirmeyi düşünüyoruz, psikolojik destek alıp biz de gidip. Çocuk için bakalım bizi nasıl bir süreç bekliyor? Psikolojik olarak ama zor günler bekliyor, öyle görünüyor." ifadelerini kullandı.



