Petrol
112.98
-0.12%
Euro
18.228
0.23%
Dolar
17.3278
0.02%
Altın
1.025
0.01%
Borsa
2516
-0.69%
Bitcoin
356.626
4.36%
BTXN Coin
8.43
13.76%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Trabzon’da masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar

    Masaj salonunda fuhuş yapan şüpheliler, polisi harekete geçirdi. Ahlak polisi, 2’si kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest kaldı.
    • 20.06.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 15:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon’da masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesindeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

    Harekete geçen polis ekipleri, masaj salonuna yapılan baskın yaptı.

    2 kadın fuhuş sırasında yakalandı

    Ahlak polisi, 2 kadını fuhuş yaparken yakaladı.

    Salon içerisinde bulunan 2 müşteri ve işletme çalışanı da ekipler tarafından gözaltına alındı.

    İfade sonrası serbest kaldılar

    Yakalananlar hakkında ‘fuhşa teşvik aracılık ve zorlama’ suçundan tahkikat başlatıldı.

    İHA’nın haberine göre işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Trabzon’da masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar #1

    Trabzon’da masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar #2


    İlginizi Çekebilir

    MİLSAR, AKSUNGUR’a başarıyla entegre edildi
    Teknoloji

    MİLSAR, AKSUNGUR’a başarıyla entegre edildi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Hatay'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
    3. Sayfa

    Hatay'da denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

    Görüş Bildir