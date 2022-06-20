Trabzon’da masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar

Masaj salonunda fuhuş yapan şüpheliler, polisi harekete geçirdi. Ahlak polisi, 2’si kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest kaldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesindeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen polis ekipleri, masaj salonuna yapılan baskın yaptı.

2 kadın fuhuş sırasında yakalandı

Ahlak polisi, 2 kadını fuhuş yaparken yakaladı.

Salon içerisinde bulunan 2 müşteri ve işletme çalışanı da ekipler tarafından gözaltına alındı.

İfade sonrası serbest kaldılar

Yakalananlar hakkında ‘fuhşa teşvik aracılık ve zorlama’ suçundan tahkikat başlatıldı.

İHA’nın haberine göre işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.