Trabzon'da otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

DHA
Trabzon'da Beşikdüzü ilçesi Vardallı Mahallesi’nde Beşikdüzü- İskenderli bağlantı yolunda otomobil, karşıya geçmeye çalışan seyyar simitçi Mehmet Saraç’a çarptı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Mehmet Saraç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Saraç’ın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası Beşikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alındı
Polis, kazanın ardından ismi öğrenilemeyen sürücüyü gözaltına aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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