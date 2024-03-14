Trabzon'da tünele ters yönden giren araç iş makinasıyla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti Tünele ters yönden giren sürücü karşıdan gelen iş makinasıyla çarpışarak araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA

Trabzon'da trafik kazası can aldı...

Dernekpazarı-Of kara yolunda saat 15.00 sıralarında tünele ters yönden giren 80 yaşındaki Mehmet Zeki Birinci idaresindeki hafif ticari araç, iş makinesine çarptı.

Araçta sıkıştı

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi

Yaşanan kazada araç kullanılamaz hale gelirken yaşlı adam, araç içinde sıkıştı.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan sürücü Birinci’nin öldüğü tespit edildi.

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Mehmet Zeki Birinci’nin cenazesi, morga kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)