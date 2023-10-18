Trabzon'da turizm gelirleri, fındık gelirini geçti Trabzon'un en önemli gelir kaynağı fındıkta hem rekolte hem de ihracat geliri düşerek 120 milyon dolara gerilerken şehrin turizm geliri, Arap turistlerin yoğun ilgisiyle birlikte 1 milyar doları aştı.

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DHA

Doğu Karadeniz'de gelir kaynakları değişiyor...

Dünya fındık üretimi ile pazarının büyük kısmını elinde bulunduran, 'Türkiye'nin fındık ambarı' Doğu Karadeniz'de en fazla tarımı yapılan ürünlerden fındıkta; yaşlanan bahçelerin yanı sıra istilacı kokarca böceği nedeniyle rekolte ve buna bağlı gelir kaybı yaşanıyor.

Trabzon'un en önemli gelir kaynağı olan fındıkta 64 bin hektar dikili alanda geçen yıl ürün rekoltesi 40 bin tonlara düşerken; ihracat geliri de 551 milyondan 120 milyon dolar seviyelerine geriledi.

Turizm gelirleri 1 milyar doları aştı

Fındıktaki ekonomik kayıplara karşılık, kente özellikle Körfez ülkelerinden 1 milyonu aşkın turistin akın etmesiyle 1 milyar dolarlık kazanç elde edildi.

Trabzon'da 2023 yılının ilk 9 ayında yerli ve yabancı turist sayısı, 1 milyon 138 bin 743'e ulaştı; geçen yıla göre yüzde 43'lük artış yaşandı.

Geçen yıl 796 bin 973 olan turist sayısına bağlı 1 milyar dolardan fazla kazanç sağlanırken; 2023'te bu gelirin artan turist sayısına bağlı katlanması bekleniyor.

Verimi artırmak istiyoruz

TTB Başkanı Eyyüp Ergan, fındıkta verim ve kaliteyi artırma konusunda çalışma yaptıklarını belirtti. Bahçelerdeki yaşlılık ve istilacı böcek nedeniyle fındıkta rekolte kaybı olduğunu anlatan Ergan, "Bizdeki bahçeler yaşlandığı için verimi azaldı. 50 kilogram ile 100 kilogram arasına kadar dönümde düştü. Trabzon'da 64 bin hektar dikili alan var. Bunlardan 200 kilogram verim elde ettiğimizde, ortalama 100 ila 120 bin ton civarında bir verim elde edeceğiz.

Bu da gelirimizi döviz bazında daha fazla artıracaktır. Çalışmalarımız boşa gitmiyor tabii ama özellikle turizm gelirlerinde, son yıllarda acayip bir artış oldu. Onlarla yarışmaktan ziyade fındıktaki verimi artırarak döviz gelirini artırma gayreti içerisinde olmak istiyoruz." dedi.

"Turizm ve tarımı birleştirebiliriz"

Trabzon'da turizm gelirlerinin fındığı geçtiğini kaydederek 'agro turizm' (tarım kaynaklı turizm) tavsiyesinde bulunan Ergan, "Trabzon'da 'Fındığı ne geçebilir' diye düşünmek zordu; ama o gün geldi ve şehrin turizmi milyar dolarların üzerine çıktı. Kurumlar olarak bunu önemseyip, turizm için ne gerekirse de yapmak lazım. Önceliğimiz tarımda fındık olabilir ama turizm de vazgeçilmezimiz olacak.

Agro turizm dedikleri turizm ile tarımı birleştirebiliriz. Fındık buranın geleneksel ürünü; bunun turizme neden ortak yapmayalım. Fındığı, turizmle birleştirdiğimiz zaman, dünyaya hem fındığı tanıtırız hem de insanlar fındık tüketimine katkı sunar. Ticaretimiz de o yönde artmış olur." diye konuştu.

Artış 2024'te devam edecek

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da "Turizm, bacasız sanayi. Körfez ülkelerinin tamamından buraya hemen hemen her milletten insan geliyor. Bu da Trabzon'u zengin kılmakta. Tarım daha farklı bir kulvar ve kısıtlı imkanlarla devam ediyor. Turizm daha çok ön planda.

Trabzon artık turizmde bir marka şehir olma yolunda hızla ve emin adımlar ile yoluna devam ediyor. Bunun göstergesi de Trabzon'da 9 ayda yerli ve yabancı turist sayısı, yaklaşık 1 milyonu geçti. Önümüzdeki süreçte bu devam edecek.

İlk 9 ayda Trabzon yüzde 43 artışta ve 2024'te de artış olacağını öngörüyoruz. Trabzon'da turizm, büyük şekilde ivme kazandı ve marka kent olma yolunda hızla devam ediyor." dedi.

"Trabzon bir turizm şehri diyebiliriz"

Fındık ile turizmin rekabet etmediğini ancak tanıtım için iş birliği yapılabileceğini de aktaran Erdoğan, "Fındık tarımla uğraşan çiftçilerimiz için önemli bir geçim kaynağı ve Trabzon'un bir markası. Turizm daha farklı bir kulvar. İkisine rakip demeyelim. Birisinin hem şehir hem de ülke ekonomisine, diğerinin de ülke ekonomisine çok büyük katkısı var.

İkisinin kulvarlarını ayırmamız lazım; ama artık Trabzon bir turizm şehri diyebiliriz. Fındık da tabii devam edecek ve fındığımız Avrupa ve dünya ülkelerine ihraç ederek, Trabzon fındığını tanıtacağız. Fuarlarımızda da fındığımızı tanıtıyoruz. İkisi farklı kulvarlar ve Trabzon'un markalarından biri." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)