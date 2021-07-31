TSK, Barış Pınarı bölgesindeki yardımlarını sürdürüyor

Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla girilen Barış Pınarı bölgesindeki Mehmetçik, halka yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Barış Pınarı Harekat bölgesindeki faaliyetlerinde insani yardımı da gözardı etmiyor.

Halkın içinde bulunduğu olumsuz durumdan çıkartılması ve sınır güvenliğinin sağlanması için mücadele eden Mehmetçik, masum insanlarla ekmeğini paylaşıyor.

MEHMETÇİK, BÖLGEDE YARDIM YAPIYOR

Türk milletinin her zaman masum insanların yanında hissettirilmesi, geleceğe yönelik Barış ve kardeşlik bağlarının oluşturulması maksadıyla Kirbat Al Faras, Salihiyah, Kadirah ve Hirbit El Benet Meskun mahalle ve köylerinde, TSK tarafından yardımlar yapılıyor.

Mehmetçik, tüm dünyaya örnek yardım elini uzatmaya devam ediyor.