Tunceli'de operasyonları protesto eden DEM Partililer paket: 6 gözaltı

İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güvenliği için sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor.
Kahraman askerlerimiz operasyonlarını sürdürürken bu durumdan rahatsız olan bir kesim de mevcut.
Operasyonları protesto etmek istediler
Tunceli’de DEM Partisi il örgütü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesine düzenlenen operasyonlarını protesto etmek için basın açıklaması gerçekleştirilmek istendi.
Polis müdahale etti
Merkez Sanat Sokak'ında düzenlenmek istenen açıklamaya polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle müdahale etti.
6 gözaltı
Müdahalede gözaltına alınan 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere Tunceli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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