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Tunceli'de operasyonları protesto eden DEM Partililer paket: 6 gözaltı

Tunceli'de operasyonları protesto eden DEM Partililer paket: 6 gözaltı Tunceli’de DEM Partisi il örgütü tarafından izinsiz düzenlenmek istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. Müdahalede gözaltına 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.