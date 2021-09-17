Tunceli'de psikolojik sorunları olan kadın kayboldu

Tunceli'de psikolojik sorunları olan kadın kayboldu

Son zamanlarda zor süreçten geçerek kaybolan kadını, yakın çevresinin fark etmesinin üzerine arama çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Geçen yıl Tunceli merkezde 25 yaşındaki Murat Uçar bilinmeyen bir nedenle av tüfeğiyle önce 49 yaşındaki babası Hüseyin Uçar'ı öldürmüş ardından da evin önüne çıkarak aynı tüfekle yaşamına son vermişti.

Yaşanan acı olayın ardından 54 yaşındaki anne Kelime Uçar, yakın çevresine ‘Ben bir gün kayıp olacağım, kimse beni bulamayacak’ dediği öğrenildi.

YAKIN ÇEVRESİ ARAMALARA KATILDI

Çiçekli köyündeki Tosuncuk mezrasında yaşayan Kelime Uçar, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Uçar'ın evde olmadığını fark eden yakınları çevrede yaptıkları aramalardan bir sonuç alamadı.

Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen kadının bulunması için bölgede geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.





İZİNE RASTLANMADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alana sahip bölgede şu ana kadar yapılan aramalarda Uçar'ın izine rastlanmadı.

Arama çalışmaları devam ediyor.





