Euro
10.1371
0.78%
Dolar
8.6351
1.28%
Altın
486.88
1.32%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
409.677
0.99%
EXEN Coin
24.36
-1.25%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Tunceli'de psikolojik sorunları olan kadın kayboldu

    Son zamanlarda zor süreçten geçerek kaybolan kadını, yakın çevresinin fark etmesinin üzerine arama çalışmaları titizlikle devam ediyor.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de psikolojik sorunları olan kadın kayboldu

    Geçen yıl Tunceli merkezde 25 yaşındaki  Murat Uçar bilinmeyen bir nedenle av tüfeğiyle önce 49 yaşındaki babası Hüseyin Uçar'ı öldürmüş ardından da evin önüne çıkarak aynı tüfekle yaşamına son vermişti.

    Yaşanan acı olayın ardından 54 yaşındaki anne Kelime Uçar, yakın çevresine Ben bir gün kayıp olacağım, kimse beni bulamayacak’ dediği öğrenildi.

    YAKIN ÇEVRESİ ARAMALARA KATILDI

    Çiçekli köyündeki Tosuncuk mezrasında yaşayan Kelime Uçar, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Uçar'ın evde olmadığını fark eden yakınları çevrede yaptıkları aramalardan bir sonuç alamadı.

    Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen kadının bulunması için bölgede geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

    Tunceli de psikolojik sorunları olan kadın kayboldu #1

    İZİNE RASTLANMADI

    İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

    Ormanlık alana sahip bölgede şu ana kadar yapılan aramalarda Uçar'ın izine rastlanmadı.

    Arama çalışmaları devam ediyor.

    Tunceli de psikolojik sorunları olan kadın kayboldu #2

    Tunceli de psikolojik sorunları olan kadın kayboldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir