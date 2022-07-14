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Tunceli'de, teröristlere ait sığınak imha edildi

Tunceli'de, teröristlere ait sığınak imha edildi

Hozat kırsalında yapılan çalışmalarda, teröristlere ait sığınak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak, aramaların ardından imha edildi.