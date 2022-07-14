Petrol
98.56
-1.01%
Euro
17.4888
-0.44%
Dolar
17.4833
0.34%
Altın
962.03
-0.94%
Borsa
2407
-0.06%
Bitcoin
347.928
2.25%
BTXN Coin
7.35
2.08%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Tunceli'de, teröristlere ait sığınak imha edildi

    Hozat kırsalında yapılan çalışmalarda, teröristlere ait sığınak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak, aramaların ardından imha edildi.
    • 14.07.2022 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de, teröristlere ait sığınak imha edildi

    Tunceli’de terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Jandarma Komutanlığı tarafında, 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu, 622 personel ve 40 operasyonel timle sürüyor.

    DHA’nın haberine göre; Hozat ilçesi Ali Boğazı kırsalında yapılan arazi taramasında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

    Ele geçirilenler

    Sığınakta yapılan aramada 3'ü termal gece görüşü olmak üzere 4 dürbün, 1 güneş paneli, 18 pil, 3 gece görüş çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Delillere el konuldu

    Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak ise imha edildi.

    Tunceli de, teröristlere ait sığınak imha edildi #1

    Tunceli de, teröristlere ait sığınak imha edildi #2


    İlginizi Çekebilir

    Twitter'ı salladı! Burcu Özerk'in o pozu hayran bıraktı...
    Medya

    Twitter'ı salladı! Burcu Özerk'in o pozu hayran bıraktı...

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya ülkeyi terk etti
    Dünya

    Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya ülkeyi terk etti

    Görüş Bildir