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Tunceli'de, teröristlere ait sığınak imha edildi
Hozat kırsalında yapılan çalışmalarda, teröristlere ait sığınak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak, aramaların ardından imha edildi.
- 14.07.2022 - 15:31
Tunceli’de terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İl Jandarma Komutanlığı tarafında, 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu, 622 personel ve 40 operasyonel timle sürüyor.
DHA’nın haberine göre; Hozat ilçesi Ali Boğazı kırsalında yapılan arazi taramasında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.
Ele geçirilenler
Sığınakta yapılan aramada 3'ü termal gece görüşü olmak üzere 4 dürbün, 1 güneş paneli, 18 pil, 3 gece görüş çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delillere el konuldu
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak ise imha edildi.