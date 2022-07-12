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    Tunceli'de turdan dönen minibüs şarampole uçtu

    Malatya'dan Karadeniz'e gezi için gidenlerin içinde bulunduğu minibüs, dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada 19 kişi yaralanırken şoför, "Kaza sebebi otomatikman dikkatsizlik" dedi.
    • 12.07.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 09:03
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    Tunceli'de turdan dönen minibüs şarampole uçtu

    Tunceli- Erzincan karayolu Ağlayan Kayalar mevkinde tur minibüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç uçuruma yuvarlandı.

    Malatya'dan Karadeniz gezisine gezi amacıyla giden ve dönüş yolunda gerçekleşen kazada minibüste bulunan 19 kişi yaralandı.

    Ekipler sevk edildi

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

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    "30 yıldır şoförüm, kaza sebebi dikkatsizlik"

    Kazada yaralanan sürücü Mehmet Balıkçı, virajı gördüğünü ancak geç kaldığını belirterek, "Önümde bir ağaç vardı. O ağaca vurunca ağaç kırıldı ve yattı. Sürüklendik ve aşağıda ağaçlara gelince araç düzeldi, lastiklerin üzerine düştü. Kaza sebebi otomatikman dikkatsizlik. 30 yıldır şoförüm. Ama mesele 30 yıllık şoför değil, bir anlık dikkatsizlik. Bütün olay bu." dedi.

    İnceleme yapıldı

    DHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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