Türk vatandaşlığına geçen Rus'a, 15 milyon liralık icra şoku Rusya'dan geldiği Antalya'da taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığına geçen R.M., yeni bir isim aldı ve adıyla düzenlenmiş 15 milyon 500 bin liralık 2 senetle icra takibine uğradı.

DHA

İsim ve TC numarası kullanarak sahte belge düzenleme ya da dikkatsizce evrağa imza atma dolandırıcılığı, bu kez Rusya'dan Antalya'ya gelerek Türk vatandaşlığına geçen R.M.'yi vurdu.

R.M., Antalya'dan taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığına geçti, ismini "Süleyman Aslan" olarak değiştirdi.

Döşemealtı ilçesinde villa satın alarak Türk vatandaşlığına geçen Rus'a, yeni ismiyle birlikte ekim ayında 15 milyon liralık icra geldi.

Uzmanlar, bu örnek olaydan yola çıkarak, sonuçlarının çok ağır olmasından ötürü bir evrakı imzalarken mutlaka neyin imzaladığının bilinmesi gerektiğini belirtiyor.

15 milyon 500 bin liralık 2 seneti imzaladı iddia edildi

Rusya'dan geldiği Antalya'da taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığına geçen ve adını "Süleyman Aslan" olarak değiştiren R.M., yeni adıyla düzenlenmiş 15 milyon 500 bin liralık 2 senetle icra takibi başlatıldığını öğrendi.

Borçlu gösterildiği kişileri tanımıyor

2 kişi adına düzenlenen 2 senetle hakkında 15 milyon 500 bin liralık icra takibi başlatıldığını öğrenen Aslan, senetlerde alacaklı gözüken N.S. ile A.Y. hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

"Resmi belgede sahtecilik" soruşturması açıldı

R.M.'nin tanımadığını öne sürdüğü kendisi hakkında icra takibi başlattıran 2 kişi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler suçu kabul etmedi

Şikayet nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan N.S. ile A.Y. ise suçlamaları kabul etmedi. 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinde; araç kiralama işi yaptıklarını, kendilerinden araç kiralayan soyadını bilmedikleri Cumali adlı kişinin aracılığıyla Süleyman Aslan ile tanıştıklarını belirtti.

Şüpheliler parayı, Bitcoin yatırımı için verdiklerini iddia etti

Şüphelilerin ifadesine göre, Cumali'nin kendilerine "Süleyman Aslan Bitcoin'den iyi para kazanıyor. Siz de ona yatırım için para verirseniz paranızı ikiye katlar" dediğini, bu nedenle 2 kez elden 500 bin dolar verdiklerini, karşılığında ise 8 ve 7,5 milyon liralık 2 senet imzalattıklarını öne sürdü. İfadeleri sonrası 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

Güvenliğinden endişe ederek Türkiye'yi terk etti

Süleyman Aslan, Türk isminin sadece devletin resmi kurumlarınca ve vatandaşlık almak için yardımcı olan büro tarafından bilindiğini anlattı. Emlak işlemleri sırasında birçok evrak imzaladığını belirten Aslan, şöyle konuştu:

Tanımadığım kişiler, 15 milyon 500 bin liralık senet oluşturmuş. Bu insanları tanımıyorum ve bu senetleri imzalamadım. Türkiye'yi, Türk halkını seviyorum ben de Türküm. Kişisel görüşüm, organize bir suç örgütü tarafından dolandırılmaya çalışıldığım yönünde. Artık ailemin güvenliğinden korkuyorum ve bu yüzden Türkiye'yi terk ettim.

"Yeni vatandaş olmuştu ismini ve TC numarasını bilenler azdı"

Süleyman Aslan'ın avukatı Ali Şan ise müvekkilinin Türkiye'ye yerleşmek amacıyla geldiğini, bir taşınmaz satın aldığı için Türk vatandaşlığına geçtiğini, adını değiştirdiğini anlattı. Aslan'ın Türk vatandaşı olduktan bir müddet sonra icra dairesinden 2 adet tebligat geldiğini aktaran Şan, şöyle konuştu:

Tebligatları açtığı zaman icra takibinin senede dayalı olduğu ortaya çıkıyor. Senetleri incelediğinde, ilkinin 7 milyon 500 bin lira olduğunu, diğerinin 8 milyon TL olduğu ortaya çıkıyor. Senette alacaklı olan kişileri tanımıyor. Herhangi bir ticari münasebeti de bulunmamaktadır. Senetleri incelediğimizde dikkat çekici bir husus var. Senetlerde Türk ismi ve TC kimlik numarası yer alıyor. 'TC kimlik numaranı bilebilecek konumda kimler var' diye sorduk. 'Resmi makamlar olabilir. Onun haricinde Türk vatandaşlığı esnasında imzaladığım çok fazla evrak var' dedi. Kendisine vatandaşlık süresince bir ailenin yardımcı olduğunu, bu aile vasıtasıyla evrakın bu şekilde imzalatılmış olabileceğini söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)