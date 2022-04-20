Türkiye’de 2016’dan bu yana 9 bin 288 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Göç İdaresi Başkanlığı, 2016 yılından bu yana Türkiye'de toplam 38 bin 117 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve bunlardan 9 bin 288'inin tutuklandığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olduğu ve alınan tedbirlerle, ülkenin düzensiz göç ile mücadelesinin aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda göçmen kaçakçılarına ilişkin operasyonların sürdüğü ve bu suçu işleyen kişilerin hem adli hem de idari bakımdan çeşitli yaptırımlara maruz bırakıldığı ifade edildi.

Geçen yıla göre yüzde 54 arttı: 9 bin 288'i tutuklandı

Açıklamada, “2022 yılında yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artmış ve 2 bin 545 olarak kayıtlara geçmiştir. 2016 yılından bu yana yapılan çalışmalar neticesinde ise kolluk birimlerimizce toplam 38 bin 117 göçmen kaçakçısı yakalanmış ve yapılan adli işlemler sonucunda bunların 9 bin 288'i tutuklanmıştır.” denildi.

Kaçakçılık suçu cezası artırıldı

Göçmen kaçakçılığı suçunda cezanın artırıldığının vurgulandığı açıklamada, “Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası artırılarak 6 Aralık 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı da hükme başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

"Somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri varsayıldı"

DHA’da yer alan haberde göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araçlara da el konulduğu hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Yapılan değişiklikle göçmen kaçakçılığı, katalog suçlar arasında sayılmış ve göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeninin var sayılabileceği düzenlenmiştir.

Bu yıl 407 araca el konuldu

Bunlarla birlikte, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik her bir yabancı sayısınca 2 bin 574 Türk Lirası idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı tespit edilen araçlara ise gerekli el koyma işlemleri yapılmaktadır. Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığında kullanılması sebebiyle; 2020 yılında 644, 2021 yılında 1045, 2022 yılında 407 araca el koyma işlemi yapılmıştır.”