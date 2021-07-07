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    Türkiye'de kalmak için sabun yutan 16 Pakistanlı tedavi görüyor

    Geri Gönderme Merkezi'nde kaldıkları sırada sınır dışı edilmemek için sabun yutarak rahatsızlanan Pakistan uyruklu 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 16:14
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    Türkiye'de kalmak için sabun yutan 16 Pakistanlı tedavi görüyor

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesi'ndeki Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Pakistan uyruklu 16 kişinin, dün sınır dışı işlemleri başlatıldu.

    İşlemler başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yuttu.

    Geri Gönderme Merkezi çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    16 kişi, zehirlenme şüphesiyle Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan 16 Pakistanlının hastanede tedavisi sürüyor.

    TABURCU EDİLİNCE GÖNDERİLECEKLER

    Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Pakistanlıların taburcu edildikten sonra ülkelerine gönderileceği bildirildi.

    Türkiye de kalmak için sabun yutan 16 Pakistanlı tedavi görüyor #1

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