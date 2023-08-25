DHA
Türkiye zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü de bu doğal ortamı, fotokapanlarla görüntülüyor.
DKMP, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan ve fotokapana yansıyan ayıların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
"Ayıların yaşam alanları yakın takipte"
Paylaşımda, "Ayıların yaşam alanları yakın takipte. Ülkemizde yaban hayatı ve korunan alanların en iri cüsseli sakinlerinden olan ayılar, doğal yaşam alanlarında günlük yaşantılarındaki en özel anlarla fotokapanlarımıza yakalanmaya devam ediyor. Bizi takipte kalın, ülkemizin eşsiz yaban hayatından habersiz kalmayın" ifadelerine yer verildi.