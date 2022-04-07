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- Tuzla'da davalık olduğu komşularını hastanelik etti
Tuzla'da davalık olduğu komşularını hastanelik etti
- DHA
- 07.04.2022 - 09:02
Geçtiğimiz günlerde Tuzla'da bulunan 16 dairelik binada, D.Ç. isimli komşunun dehşeti yaşattığı ortaya çıkmıştı.
Evine aldığı erkek arkadaşıyla apartman komşularını bağırış ve gürültü ile sürekli olarak rahatsız edip, apartmandaki çocukları da sopayla kovalayınca son raddeye gelen bina sakinleri, kadından şikayetçi olmuştu.
Davalık olduğu binada bulunan güvenlik kameralarını ve komşularının dürbünlerini sprey boya ile boyayan D.Ç., bu sefer bambaşka bir olayla gündeme geldi.
Giriş kat dairesinde yangın çıkardı
44 yaşındaki D.Ç., bu sefer de dairesinde yangın çıkardı. O esnada dairede bulunan 2 kişi kendi çabalarıyla kurtuldu.
İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, giriş katta çıkan yangın sebebiyle bina sakinleri mahsur kaldı.
5 kişi hastanelik oldu
Mahsur kalan kişiler itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, yangından etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı, D.Ç. ise emniyete götürüldü.
Yangın bir saat sonra kontrol altına alındı
İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.