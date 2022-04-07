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    Tuzla'da davalık olduğu komşularını hastanelik etti

    Komşularını rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkemeye verilen kadın, giriş kat dairesinde çıkardığı yangın sonucu, 2'si çocuk 5 kişinin zarar görmesine neden oldu.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 09:02
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    Tuzla'da davalık olduğu komşularını hastanelik etti

    Geçtiğimiz günlerde Tuzla'da bulunan 16 dairelik binada, D.Ç. isimli komşunun dehşeti yaşattığı ortaya çıkmıştı.

    Evine aldığı erkek arkadaşıyla apartman komşularını bağırış ve gürültü ile sürekli olarak rahatsız edip, apartmandaki çocukları da sopayla kovalayınca son raddeye gelen bina sakinleri, kadından şikayetçi olmuştu.

    Davalık olduğu binada bulunan güvenlik kameralarını ve komşularının dürbünlerini sprey boya ile boyayan D.Ç., bu sefer bambaşka bir olayla gündeme geldi.

    Giriş kat dairesinde yangın çıkardı

    44 yaşındaki D.Ç., bu sefer de dairesinde yangın çıkardı. O esnada dairede bulunan 2 kişi kendi çabalarıyla kurtuldu.

    İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, giriş katta çıkan yangın sebebiyle bina sakinleri mahsur kaldı.

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    5 kişi hastanelik oldu

    Mahsur kalan kişiler itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, yangından etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı, D.Ç. ise emniyete götürüldü.

    Yangın bir saat sonra kontrol altına alındı

    İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

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