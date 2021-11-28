Tuzla’da fren yerine gaza bastı, 3 dükkan ve 3 otomobile çarptı

Tuzla’da fren yerine gaza bastı, 3 dükkan ve 3 otomobile çarptı

Otomobili ile seyir halindeyken düşen çantasını almaya çalışan Yasemin Ural, kontrolünü kaybetti. Fren yerine gaza basan Ural, 4 otomobil ve 3 dükkana çarparak durabildi.

Tuzla'da 25 Kasım Perşembe günü, saat 07.00 sıralarında, otomobili ile seyir halinde olan Yasemin Ural, düşen çantasını almak için öne eğilince, kontrolünü kaybetti.

Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle bir kasap dükkanının cam korkuluklarından içeri girdi.

Kaldırımda yürüyen bir yaya, kazadan saniyeler ile kurtuldu.

Araç daha sonra park halindeki 2 otomobile ve seyir halindeki 1 otomobile çarparak durabildi.

KAMERAYA YANSIDI

Kazada yan yana bulunan 3 dükkan ve 3 araçta hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin çıktığı kaldırımda yürüyen bir kadını teğet geçtiği, ardından aracın bir kasap dükkanının cam korkuluklarından içeri girdiği, kaldırımdaki kadının korkuyla kaçtığı ve otomobilin kaldırımda ilerledikten sonra diğer araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Tuzla’da fren yerine gaza bastı, 3 dükkan ve 3 otomobile çarptı ViDEO

“AKLINA GELİYOR FRENE BASIYOR ARABAYI DURDURABİLİYOR”

Kasap dükkanı sahibi Salih Kayançiçek, olaya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sabah saatlerinde gelir gelmez şoka uğradık olanları gördükten sonra. Bir sürücü arkadaşımız direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Böyle bir talihsiz olay oluyor. Ölüm kalım olmadığı için şanslı hissediyoruz kendimizi. Kadın, 'Çantamı alıyordum o arada direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Frene basacağıma gaza bastım.' demiş. Zaten şoför buradan geçtiği zaman hiçbir şey hatırlamıyor benim anladığım kadarıyla. En son çarpıp orada duruyor. Bize aktarılan bu. Şuradan geliyor 3 dükkanımız zarar görüyor. Sonra 3 araca vurup, ileride en sonunda freni tutuyor. Aklına geliyor, frene basıyor arabayı durdurabiliyor.”