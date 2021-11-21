Tuzla'da kan kusmayla gelen ölüm kamerada

Yolda yürüdüğü sırada bir anda kan kusmaya başlayan adamın yere yığıldığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansırken, şahsın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İstanbul'un Tuzla İçmeler Mahallesi Hürriyet Caddesi Enise Sokak'ta 50 yaşındaki Ahmet Çolak, pastaneden tatlı alıp evine gittiği sırada bir anlık mide bulantısı üzerine sokakta bulunan araca tutundu.

Ardından bir süre kan kusup kaldırıma oturdu ve yere yığıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olayı gören cami imamı ve vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çolak kurtarılamadı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.