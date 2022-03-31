Kuzey Marmara Otoyolu'nda Murat Ataş idaresindeki otomobil, Osman Zengin yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Otomobilin alev almasıyla Zengin, olay yerinde yanarak can verdi.

Tuzla’da saat 09.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkisi İstanbul istikametinde seyir halinde olan Osman Zengin yönetimindeki plakalı inşaat ve tekstil malzemeleri yüklü tıra, Murat Ataş (30) idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

Otomobil, tır altında bir süre sürüklendikten sonra alev aldı. Kaza anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞERİT DEĞİŞTİRMEK İSTERKEN TIRIN ALTINA GİRDİ

Görüntülerde otomobil sürücüsünün, 4 şeritli yolda sol şeritten sağ şeride geçtiği ve tıra arkadan çarptığı görüldü.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan dorseye ve otomobile müdahale etti.

Tuzla'da, sürücünün yanarak can verdiği kaza kamerada VİDEO



YANARAK CAN VERDİ

Olay yeri inceleme ekipleri yanan dorse ve otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Ataş'ın, araç içerisinde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Otomobil sürücüsünün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

“YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTIM”

Osman Zengin, kazaya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Sağ şeritten 70-80 kilometre hızla ilerliyordum. Arkamdan bir ses geldi. Süratliydi herhalde otomobil. Lastik patladı zannettim. Aşağıya indim baktım araba var. Araba yanmaya başlamış. Çok sürüklendik. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştım. Söndüremedim. Çıkaramadım alttan.”