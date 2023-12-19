Uludağ'da drift atan sürücü paylaştı: 4 kişiye 81 bin 368 TL ceza Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Uludağ'da araçları ile drift atan 4 kişi ekiplere yakalandı. O anları sosyal medyadan paylaşan sürücülerden biri, "Bedelini ödedik arkadaşlar adam başı 20k" notunu ekledi.

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DHA

Gün geçmiyor ki araç sürücüleri tehlikeli sürüşler gerçekleştirmesin.

Bu kez trafik magandaları Bursa'da ortaya çıktı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinde Uludağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede denetimlerini artırdı.

Kişi başı 20 bin TL ceza kesildi

17 Aralık'ta saat 06.00 sıralarında, İstanbul ve İzmir plakalı araçlar ile Uludağ Milli Parkı ve 1'inci Oteller Bölgesi'nde, 4 sürücünün drift yaptığı belirlendi.

Jandarma trafik ekiplerince 'drift ve spin atma' suçundan ayrı ayrı 20 bin 342 lira olmak üzere toplam 81 bin 368 TL cezai işlem uygulandı.

Sosyal medyada paylaştı

Sürücülerden biri drift attıkları anları ve kesilen cezaları, sosyal medyadan paylaşarak şu notu ekledi:

"Bedelini ödedik arkadaşlar adam başı 20k."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)