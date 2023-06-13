Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik 'fren operasyonu'nda tutuklama kararı Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik "fren operasyonu"nda 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı

AA

Kendilerine lazım olan araç modellerini belirlediler, lüks araçları kuryelerle ülkeye soktular. Araçlar Konya'ya getirildi. Tescil işlemleri usulsüz yapıldı. Sonra da parçalarını sattılar. Vatandaşı mağdur ettiler.

Oto kaçakçılığı suçuna yönelik "fren operasyonu" kapsamında bir soruşturma yürütüldü.

Soruşturma, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın tespitleri doğrultusunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatıldı.

Önce 12 şüpheli yakalandı

Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçlar üzerinden oto kaçakçılığı yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 9 Haziran'da, 12 şüpheli yakalanmıştı.

20 şüpheli

Emniyetin tespitleri doğrultusunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada 8 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

13 tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 13'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 şüphelinin işlemleri sürüyor

Diğer 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Araçlar sipariş üzerine Konya'ya getirildi, sanayide parçalanarak satıldı

Konya'da yakalanan şüphelilerden Oktay G'nin, ihtiyaca göre aldığı çekici, kamyon ve dorse siparişlerini Kocaeli'de yakalanan şüphelilerden Oktay K'ye bildirdiği, yabancı kuryelerle irtibata geçen Oktay K'nin, alınan araçları Konya'ya ulaştırdığı, bu araçların da sanayide parçalanarak satıldığı iddia edildi.

Lüks araçlar kuryeler vasıtasıyla ülkeye sokuldu

Ayrıca geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında Türkiye'ye getirilen lüks araçların kuryeler vasıtasıyla ülkeye sokulduğu, bu araçların da usulsüz tescil işlemleri yapıldıktan sonra satılarak vatandaşların mağdur edildiği öne sürüldü.