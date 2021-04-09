Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
480.120
1.19%
EXEN Coin
23.30
-0.85%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Ümraniye’de 35 bin liralık motosiklet çaldılar

    Bir bina önüne gelen 3 kişi, park halinde duran motosikleti çalıp, kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye’de 35 bin liralık motosiklet çaldılar

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Armağanevler Mahallesi’nde 34 CVR 428 plakalı motosikletin sahibi Emre Gömürlü, kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla birlikte 35 bin lira değerindeki motosikletini evinin önündeki alana park etti.

    Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Gömürlü, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    HIRSIZLAR KAMERAYA YAKALANDI

    Çevrede yapılan araştırmalar sonrası hırsızlık anına dair kayıtların olduğu güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sokağa giriş yapan 3 kişiden 2’sinin üzeri branda ile örtülü motosiklete yöneldiği, diğer 1 kişinin ise sokakta gözcülük yaptığı ve şüpheli şahısların motor üzerindeki brandayı çıkartıp çöpe attıktan sonra motosikleti sürükleyerek uzaklaştığı görüldü.

    Ümraniye’de 35 bin liralık motosiklet çaldılar ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir