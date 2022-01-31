Dün akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte araçlarını durdurup trafiği engelledi. Şahısların o anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Ümraniye'ne bağlı Necip Fazıl Mahallesi, Necip Fazıl alt geçidinde dün akşam saatlerinde, asker eğlencesi adı altında toplanan bir grup, trafikte seyir halinde otomobillerin camlarından ve kapılarından sarkarak yolda hareket etti.

Grup daha sonra, alt geçidi trafiğe kapatarak araçlarından indi.

DİĞER SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Şahısların, askere gidecek kişiyi havaya fırlatmak için trafiği kestiği görüldü. Dakikalarca trafiği kesen şahıslara, diğer sürücüler korna basarak tepki gösterdi.

CAMDAN SARKIP TEHLİKELİ HAREKETLER YAPTILAR

Gerçekleşen sözde eğlencede, trafikte tehlikeli bir şekilde otomobillerin camından sarkan ve tehlikeli hareketler yapan kimse şans eseri yaralanmadı.

Trafikte tehlikeli şekilde devam eden ve trafiği kapatan araçlar, kameraya yansıdı.

Ümraniye’de, asker eğlencesinde alt geçidi tıkadılar VİDEO

