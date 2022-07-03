Ümraniye'de eşini süpürge kablosuyla boğan koca hakkında, ağırlaştırılmış müebbet istendi

Temizlik yapan Şengül Kaya'yı süpürge kablosu ile boğarak ölümüne neden olan Gürsel Kaya hakkındaki iddianame tamamlandı. Kaya'nın, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, 23 Haziran günü, 61 yaşındaki Gürsel Kaya, polise "Eşimi boğdum, nefes almıyor.” ihbarında bulundu.

Olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 58 yaşındaki Şengül Kaya, evde hareketsiz yatarken bulundu.

Kalbi duran kadın yapılan müdahale ile hayata dönse de yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti.

“Eşim temizlik işini uzattı”

DHA’nın haberine göre; Gürsel Kaya'nın emniyetteki ifadesinde, şu sözleri kaydetti:

“Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül Kaya benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur. Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 07.00'de işten gelerek istirahate ayrıldım. Saat 15.00 sıralarında uyanarak kahvaltı yaptık. Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu.

“Uzun zamandır beynimde çınlama vardı”

Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Yaklaşık 2 ay sonra oğlumuzun nişanını öne süren eşim misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırt üstü düştü. Ben kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım. Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım.”

Cezaevine gönderildi

Gürsel Kaya olay nedeniyle pişman olduğunu, daha öncesinde hiç fiziksel şiddete başvurmadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianame tamamlandı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şengül Kaya ile Gürsel Kaya'nın evli oldukları ve aralarında olay öncesine dayalı herhangi bir kavga veya şiddet olayı yaşanmadığı anlatıldı. Kaya çiftinin birlikte evde kahvaltı yaptıktan sonra Şengül Kaya'nın ev temizliği yapmaya başladığı kaydedildi.

Gürsel Kaya ile Şengül Kaya arasında ev temizliği, düğün işleri ve kiracı mevzuları nedeniyle münakaşa çıktığı belirtilen iddianamede, sinirlenen Gürsel Kaya'nın eşini itekleyerek yere düşürdüğü ve ardından boğazını elleriyle sıkarak bir süre boğmaya çalıştığı ifade edildi. Şengül Kaya'nın direnmesi üzerine şüphelinin elektrik süpürgesinin kablosuyla Şengül Kaya'yı nefessiz bırakacak kadar boğmaya devam ettiği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi talebi

Şüphelinin eyleminden sonra oğlunu aradığı ve eve ambulans çağırıldığı kaydedilen iddianamede, hastaneye kaldırılan Şengül Kaya'nın 25 Haziran günü hayatını kaybettiği aktarıldı.

Şüpheli Gürsel Kaya'nın emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul ettiği de iddianamede hatırlatıldı. İddianamede Gürsel Kaya'nın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.