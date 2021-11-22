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- Ümraniye’de kamyonetin çarptığı kız çocuğu, bilincini kaybetti
Ümraniye’de kamyonetin çarptığı kız çocuğu, bilincini kaybetti
Yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpmasıyla savrulan 14 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 22.11.2021 - 14:24
- Güncelleme : 22.11.2021 - 15:15
İstanbul Ümraniye Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında hurda yüklü kamyonetin sürücüsü, karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki kıza çarptı.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, metrelerce sürüklenerek aracın altında kaldı.
Olay yerinde bulunanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
BİLİNCİ KAPANDI
İtfaiyenin yardımıyla kamyonun altından çıkartılan kızın, çarpmanın etkisiyle bilinci kapandığı öğrenildi.
Ümraniye’de kamyonetin çarptığı kız çocuğu, bilincini kaybetti VİDEO
KAZA ANI KAMERADA
Sağlık ekipleri, kafasına darbe alan kıza ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.