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    Ümraniye'de kazadan kıl payı kurtuluş

    Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan taksi kaldırıma çarpıp ters dönerken, kaza sırasında bölgede olan bir vatandaş korku dolu anlar yaşadı.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 12:36
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    Ümraniye'de kazadan kıl payı kurtuluş

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Akdeniz Caddesi'nde seyir halinde olan taksi şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan taksi, kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü.

    YAYANIN MUCİZE KURTULUŞU

    Kaldırımda yürüyen bir yaya ani bir refleksle kazadan kıl payı kurtuldu.

    Kaza anı ise trafikteki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Ümraniye'de kazadan kıl payı kurtuluş

    Ümraniye de kazadan kıl payı kurtuluş #1

    Ümraniye de kazadan kıl payı kurtuluş #2

    Ümraniye de kazadan kıl payı kurtuluş #3

    Ümraniye de kazadan kıl payı kurtuluş #4

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