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- Ümraniye'de kazadan kıl payı kurtuluş
Ümraniye'de kazadan kıl payı kurtuluş
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan taksi kaldırıma çarpıp ters dönerken, kaza sırasında bölgede olan bir vatandaş korku dolu anlar yaşadı.
- DHA
- 04.09.2021 - 12:36
İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Akdeniz Caddesi'nde seyir halinde olan taksi şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan taksi, kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü.
YAYANIN MUCİZE KURTULUŞU
Kaldırımda yürüyen bir yaya ani bir refleksle kazadan kıl payı kurtuldu.
Kaza anı ise trafikteki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ümraniye'de kazadan kıl payı kurtuluş