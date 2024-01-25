Ümraniye'de kontrolden çıkan kamyonet, parka uçtu İstanbul Ümraniye'de kontrolden çıkan kamyonet cadde üzerindeki çocuk parkına uçtu. Kamyonetin bariyerleri kırarak parka düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesi, Çavuşbaşı Caddesi, Çeşme Sokak üzerinde Turgay Çelik hakimiyetindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu Çeşme sokak üzerinden hızlı bir şekilde inerek cadde üzerindeki çocuk parkına düştü.

Facia atlatıldı

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, kamyonetin parka uçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi.

Parka uçan kamyonet çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Allah yakınlarına çocuklarına bağışladı"

Cadde üzerinde esnaf olan Ahmet Durmuş, "Yerler ıslaktı, vurdurdu arkadaş ama kontrolü kaybetti. Karşı parka uçtu araç. Allah yakınlarına çocuklarına bağışladı" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)